Nederlandse profvoetballer Quincy Promes veroordeeld voor steken van neef

De Nederlandse profvoetballer Quincy Promes (31) is in Amsterdam veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf voor het steken van zijn neef op een familiefeest.

Volgens de rechtbank heeft Promes zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling. Bovendien krijgt hij een hogere straf omdat hij geen verantwoordelijkheid nam vor de steekpartij en omdat hij als profvoetballer een voorbeeldfunctie heeft.

In de zomer van 2020 stak Promes zijn neef in het been bij een ruzie over een gestolen ketting. Zijn neef zou vier jaar eerder een ketting van enkele duizenden euro’s gestolen hebben van zijn tante. ‘Ik mikte helemaal niet in zijn been’, zei de voetballer na afloop tegen een familielid. ‘Ik wou in zijn nek doen.’

Promes werd afgeluisterd door de politie, omdat hij nog voor de steekpartij ook een verdachte was in een drugszaak.

De voormalige Ajax-speler, die ook tientallen keren uitkwam voor het Nederlandse elftal, was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij verblijft in Rusland, waar hij sinds 2021 speelt voor Spartak Moskou.

Binnen enkele maanden moet Promes ook voor de rechter verschijnen voor drugshandel. Nooit eerder stond een Nederlandse voetballer met het aanzien van Promes – hij speelde vijftig interlands voor Oranje – terecht voor zulke zware feiten.

