Aleksej Navalny opnieuw voor de rechter in Rusland

Het proces tegen de prominente Kremlin-criticus Aleksej Navalny gaat maandag van start, meldt zijn advocaat. Hij riskeert dertig jaar extra celstraf.

De Russische dissident zit al ruim twee jaar vast als politiek gevangene. Hij is tot nu toe veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf, formeel voor fraude. In de nieuwe zaak lopen er zeven aanklachten tegen hem, onder meer voor het oprichten en financieren van een extremistische organisatie en het ‘rehabiliteren van de nazi-ideologie’. De 47-jarige, die ook wordt beschuldigd van ordeverstoring in de gevangenis, ontkent en herhaalt via een woordvoerder dat hij is aangeklaagd vanwege zijn politieke werk.

De rechtszaak is officieel al op 6 juni begonnen, maar werd tot nu toe alleen administratief en achter gesloten deuren behandeld. De zitting maandag is open voor publiek, maar volgens het team van Navalny worden journalisten niet toegelaten.

Navalny werd tijdens een bezoek aan Siberië in de zomer van 2020 vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. De uitgesproken tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin beschuldigt de Russische geheime dienst ervan daarachter te zitten. Hij werd medisch behandeld in Duitsland, maar stond erop daarna weer terug te keren naar zijn thuisland, waar hij bij aankomst direct werd aangehouden.

