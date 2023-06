Robert Van Impe, beter bekend als Youtuber Average Rob, heeft de finish bereikt van zijn allereerste Ironman. Zijn broer Arno (24) haalde iets voor elf uur zondagavond de finish.

Een Ironman, dat is 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Na maanden hard trainen en op de valreep nog een pittige blessure aan de voet is Average Rob erin geslaagd het geheel te volbrengen in 12 uur 26 minuten en 19 seconden.

Nam ook deel aan de loodzware wedstrijd in het Oostenrijkse Kärnten-Klagenfurt: zijn broer Arno, alias Arno The Kid. Hij bereikte de finish na 15 uur, 39 minuten en 46 seconden.

‘De Van Impes zijn doorzetters, zeker op sportief vlak gaan we in het rood om het doel te halen’, zei Rob Van Impe eerder in een interview aan Het Nieuwsblad. ‘Arno heeft dat ook in zich. Ik ben superfier op hem en heb geen enkele twijfel dat hij de finish niet zou halen.’

Het duo kreeg bovendien begeleiding en coaching van de top der triatlon: triatleet-kampioenen Frederik en Luc Van Lierde. ‘Zo trots’, stelde Frederik Van Lierde op sociale media bij de aankomst.

Robert Van Impe is van veel markten thuis. Hij leeft zich uit als Youtuber, acteur en bierbrouwer. Samen met zijn broer Arno en vaste cameraman Milan Cools maakt hij regelmatig video’s waarin hij vooral sportieve uitdagingen aangaat, vaak met een bekende begeleider. Zo kreeg hij al een snelcursus turnen van Nina Derwael, golf van Thomas Pieters en cyclocross van Mathieu Van der Poel. Nu heeft hij ook een Ironman op zijn palmares.

