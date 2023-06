In Puurs-Sint-Amands zijn twee kinderen van 4,5 en 8 jaar overleden bij een woningbrand. De 37-jarige moeder is zwaargewond. Het is nog onduidelijk wat het vuur heeft veroorzaakt.

De brand brak zondagavond kort voor 23.30 uur uit. In de woning waren een moeder en haar twee kindjes aanwezig. De brandweer was vijf minuten na de oproep al ter plaatse. ‘We werden geconfronteerd met een uitslaande brand aan de achterzijde. De moeder hebben we in de tuin van het huis aangetroffen en heel snel werd duidelijk dat er nog twee kinderen in de woning aanwezig waren’, zegt officier Danny Geernaert van de brandweerzone Rivierenland. ‘We zijn de woning langs de voor- en achterzijde binnengedrongen. Aan de achterzijde hebben we een ladder tegen de gevel gezet en een raam ingeslagen. Een eerste kind is vrij snel aangetroffen en naar buiten gebracht, het andere kind iets later.’

Twee mug-teams en verschillende ziekenwagens kwamen ter plaatse om zich over de slachtoffers te ontfermen. De moeder en haar kinderen zijn naar het UZA in Edegem en Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht, waar de twee kinderen overleden.

Voorlopig is de oorzaak van de brand onbekend. ‘Het vuur woedde heel hevig, zeker op het gelijkvloers’, aldus nog Geernaert. ‘De hitte en rook hebben zich snel naar de bovenverdieping verspreid. Maar wat de brand heeft veroorzaakt zal verder worden onderzocht.’

Ook burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) kwam ter plaatse. ‘Ik ben zwaar aangeslagen’, reageert hij. ‘Ik ben zelf ook papa. Dit komt zwaar binnen. Niet alleen voor mij, maar ook voor de familie, de buren en de hulpverleners die hier ter plaatse zijn geweest. Ik wil ook de hulpverleners enorm bedanken voor hun inzet. Zij hebben zeer goed werk geleverd.’

Onderzoek

Het gerechtelijk labo, de recherche en een branddeskundige arriveerden zondagnacht ter plekke. ‘Het onderzoek loopt nu volop naar de oorzaak van de brand. Het klopt dat er verschillende diensten ter plaatse zijn afgestapt. Maar bij dergelijke branden start er altijd een grondig onderzoek op om de brand te onderzoeken’, licht politiewoordvoerder Dirk Van de Sande toe.

Ook een buurtbewoner raakte gewond bij de brand. De man wou hulp bieden maar is daarbij ten val gekomen en moest eveneens naar het ziekenhuis worden overgebracht.