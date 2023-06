Spanje wint teleurstellende finale Nations League tegen Kroatië

Spanje heeft de derde editie van de Final Four van de Nations League gewonnen na strafschoppen.

Heel erg spektakelrijk was het niet. Zowel Spanje als Kroatië versierden weliswaar een paar kansen om de score te openen, maar je kreeg nooit echt het gevoel dat er een goal zou vallen. Ansu Fati kwam er namens Spanje het dichtste bij: zijn inzet werd van de lijn gehaald door oude bekende Perisic.

Op voorhand hadden we gedacht dat de verlengingen in het voordeel van de schijnbaar onvermoeibare Kroaten zou zijn. Het was evenwel Spanje dat in dat extra halfuur de beste mogelijkheden kreeg, maar het ontbrak aan luciditeit in de zestien. Het was een nerveuze bedoening. Alweer geen doelpunten, op naar penalty’s.

Daarin trilden de netten gelukkig wel. Laporte knalde een eerste matchbal na tien elfmeters tegen de lat. Carvajal liet de herkansing niet liggen. Spanje mocht zo een feestje bouwen.

De eerste editie van de Nations League werd in 2019 gewonnen door Portugal, in een finale tegen Nederland (1-0). Twee jaar later ging Frankrijk met de zege aan de haal door Spanje met 2-1 te verslaan.

Schaamte bij Koeman

Er was niet alleen een échte, maar ook een kleine finale. Die ging tussen Nederland en Italië. Bij de pauze stond het reeds 0-2 voor Italië, dat nochtans met een veredeld B-elftal aantrad. Nederland was een zootje ongeregeld. Club Brugge-aanvaller Noa Lang, die een basisplaats kreeg maar na amper 45 minuten vervangen werd, kon niks klaarmaken.

‘De manier waarop wij in de eerste helft hebben gespeeld, daar mogen we ons voor schamen’, vond trainer Ronald Koeman. ‘Er was een gebrek aan bereidheid. Het was lamlendig.’

