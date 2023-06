Vandaag zijn er wolkenvelden in de ochtend, maar op een lichte bui na is het meestal droog. Soms komt er mist voor. Daarna stilaan opklaringen en ruimte voor wat zon. De zuidwestenwind is zwak tot matig, de maxima liggen rond 26-27 graden. Aan zee draait de wind noordwaarts en blijft het kwik steken op 21 graden.