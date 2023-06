Duitse varkensschnitzels krijgen dierenwelzijnslabel

Volgend jaar krijgt het Duitse varkensvlees een dierenwelzijnslabel. Boeren krijgen steun als ze de ruimte voor hun varkens vergroten.

‘Bio’, ‘vrije uitloop in de weide’ , ‘stal met een deur naar de frisse lucht’, ‘ruime stal (12,5 procent meer dan de minimumvereiste)’ of gewoonweg ‘stal, 0,75 vierkante meter per varken’: vanaf 2024 ­weten de Duitsers hoe goed het varken dat ze eten geleefd heeft. De groene landbouwminister Cem Özdemir wil meer welzijn in de varkensstallen brengen en de vleeseters duidelijk maken waarom hun vlees zo goedkoop is. Het Duitse volk behoort tot de grootste vleeseters ter wereld. In 2021 werden in het land meer dan 50 miljoen varkens geslacht.

Ketens zijn nu al selectief

Uit onderzoek van het ministerie van Landbouw blijkt dat meer dan de helft van de kopers op zo’n kwaliteitslabel let. Nu zie je al dat vele supermarkten hun vlees labelen. Sinds 2019 hebben ze hetzelfde Haltungsform-etiket, met vier categorieën.

Supermarkten als Aldi, Edeka, Netto Marken-Discount, Rewe en Penny verkopen sindsdien geen vlees of melk meer van dieren uit de laagste welzijnscategorie. Als het wetsontwerp, dat afgelopen dagen door de Bondsdag is goedgekeurd, ook de zegen van de Bondsraad krijgt, zal het label verplicht worden voor alle vers, onbereid varkensvlees dat afkomstig is uit eigen land. Dat is zo’n twintig tot dertig procent van het vlees. Al de rest eindigt in worsten, kant-en-klaarmaaltijden of in de restaurants. Het is de bedoeling dat op termijn meer vlees gelabeld wordt.

De bioboeren zijn tevreden, de boerenbond niet. Zij vreest dat nog meer regels en bureaucratie op haar leden afkomen en waarschuwt voor de (ongelabelde) concurrentie uit het buitenland. De dierenwelzijnsorganisaties morren ook. Zij zeggen dat dit label de boeren met de minimumstallen niet aanspoort om te verbeteren.

Het wetsontwerp voorziet wel faciliteiten voor boeren die grotere stallen bouwen om het welzijn van hun dieren te verbeteren, op voorwaarde dat hun aantal dieren niet verhoogt.

