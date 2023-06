Voor het eerst sinds 2018 bezoekt een Amerikaanse minister China. Het is uitkijken of minister van Buitenlandse ­Zaken Antony Blinken ook president Xi kan ontmoeten.

Antony Blinken is zondag aangekomen in de Chinese hoofdstad ­Peking voor een tweedaags bezoek aan China. Hij werd er ontvangen door zijn Chinese ambtgenoot Qin Gang, met wie hij een onderhoud had dat ...