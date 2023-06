Afrikaans vredesinitiatief valt op koude steen bij Zelenski en Poetin

De Afrikaanse leiders drongen in Kiev en Sint-Petersburg tevergeefs aan op de beëindiging van de oorlog, die hun economieën pijn doet.

‘De prijzen voor basisproducten als tarwe en meststoffen zijn gestegen, net als de brandstofprijzen. Daarom dringen we aan op de opheffing van de barrières voor de circulatie van graan in de Zwarte Zee. We zijn gekomen met een duidelijke boodschap: in ons gemeenschappelijk belang zouden we graag zien dat deze oorlog stopt.’ Dat zei de Zuid-Afrikaanse president, Cyriel Ramaphosa, tijdens de tweede etappe van de vredesmissie van zeven Afrikaanse landen.

Maar de Afrikanen vertrokken vrijdagavond uit Kiev met lege handen. President Volodimir Zelenski herhaalde dat hij onderhandelingen met Moskou niet ziet zitten ­zolang Rusland delen van het Oekraïense grondgebied bezet. ‘Dat zou neerkomen op een bevriezing van de oorlog, de pijn en het lijden.’

Boetsja

Het hielp ook niet dat Ramaphosa, die dichter aanleunt bij Moskou, de Russische misdaden in Boetsja niet wou veroordelen. Hij weigerde ook tegen de Oekraïense media te zeggen of hij van plan is Poetin uit te nodigen voor de top van de Brics-landen (Brazilië, Rusland, India, China, en Zuid-Afrika) in augustus in Johannesburg, hoewel het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel tegen de Russische president heeft uitgevaardigd.

In Sint-Petersburg herhaalde Poetin de Russische positie dat het Westen de oorlog begon in 2014 en nu verantwoordelijk is voor de stijging van de voedselprijzen. De Russische president onderbrak ook de openingsverklaringen van de Afrikaanse politici, die stellen dat alle kinderen moeten worden teruggebracht naar waar ze vandaan komen. Volgens Poetin belet Rusland niet dat Oekraïense kinderen naar huis terugkeren: ‘We namen hen weg uit het conflictgebied om hun levens te redden.’

De woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov, zei dat Rusland de dialoog met de Afrikaanse leiders wil voorzetten, maar dat hun vredesinitiatief moeilijk te realiseren is.