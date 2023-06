Twee maanden voor het WK in Boedapest rondde Nafi Thiam in Ratingen haar eerste outdoor meerkamp van het seizoen af. Haar conclusies? ‘Hiermee kunnen we verder.’

De tegenstand was in Ratingen dan wel niet van het allerhoogste niveau, toch oogde het rapport van Nafi Thiam fraai: de Belgische won vier van de vijf proeven in haar eerste outdoorevenement. Op een ...