Mathieu van der Poel is op zaterdag 1 juli een van de grote favorieten om het geel te dragen na de eerste Tourrit. Dat demonstreerde de Nederlander met eindwinst in de Ronde van België.

‘Het is toch niet dat wij pannen­koeken zijn’, pufte Jasper De Buyst van Lotto - Dstny, nadat Mathieu van der Poel zaterdag een solo van bijna veertig kilometer had afgerond in Durbuy. ‘Ik noem dit een ...