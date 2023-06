Te weinig varkensboeren toonden interesse in de uitkoopregeling van de Vlaamse regering. Die gaat de voorwaarden nu fel versoepelen.

De varkensstapel moet met 30 procent verminderen tegen 2030. Die afbouw is een essentieel puzzelstuk in het Vlaamse stikstof­akkoord. Van de 5,86 miljoen varkens in Vlaamse stallen, moeten er 1,8 miljoen ...