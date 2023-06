Geradicaliseerde mannen beraamden aanslag op Vienna Pride

Oostenrijkse veiligheidsdiensten maakten zondag bekend dat ze een aanslag hebben verijdeld op de Pride-optocht in Wenen.

De Oostenrijkse politie heeft zaterdag drie geradicaliseerde jongemannen gearresteerd, een uur voor de Pride-parade in Wenen moest van start gaan. De drie Oostenrijkers van Bosnische en Tsjetsjeense afkomst zijn 20, 17 en 14 jaar oud en staan bij de politie bekend wegens andere klachten van terrorisme. Zij zouden van plan zijn geweest met een auto op de stoet in te rijden. Bij de arrestatie werden ook luchtdrukpistolen, een bijl, sabels, werpsterren en messen in beslag genomen.

Omar Haijawi-Pirchner, directeur van de veiligheidsdiensten, zegt dat de Vienna Pride op geen enkel moment gevaar heeft gelopen. ‘Wij waren zeker dat de drie verdachten geen medeplichtigen hadden.’ De arrestaties werden pas zondag bekendgemaakt, om geen paniek te veroorzaken. ‘Een atmosfeer van angst creëren, is precies wat terroristen willen. Dat gunden we hen niet.’

Volgens de inlichtingendienst roept IS op om weer meer aanslagen te plegen. De laatste terroristische aanslag in Oostenrijk dateert van 2 november 2020. Uren voor een nieuwe covid-lockdown inging, doodde een eenzame schutter in Wenen vier personen en verwondde hij 23 anderen. De schutter, die bij de aanslag werd gedood, bleek later een aanhanger van IS.

