Derde One Direction-lid op één in Ultratop

Na Louis Tomlinson en Harry Styles is Niall Horan het derde One Direction-lid dat piekt in de Ultratop.

De Koreanen van Stray Kids zijn na een week hun toppositie al kwijt in de albumlijst van Ultratop. Vanuit het niets komt de Ierse singer-songwriter Niall Horan binnen op de eerste plaats met The show, zijn derde album. Na Harry Styles (met Harry’s house) en Louis Tomlinson (met Faith in the future) is hij het derde lid van boyband One Direction die daarin slaagt. Styles, die zaterdag optreedt op de wei van Werchter, staat zelfs met twee albums in de top 10, met zowel Harry’s house (op 4) als het ­oudere Fine line (op 7).

In de singleslijst blijft Songfestivalwinnares Loreen ongenaakbaar op de eerste plaats met ‘Tattoo’.