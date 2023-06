FC Bergman wint Zilveren Leeuw in Venetië

Het Antwerps theatergezelschap was afgelopen weekend afgezakt naar de Italiaanse stad om er hun prijs in ontvangst te nemen.

FC Bergman is het eerste Vlaamse theatergezelschap dat de Zilveren Leeuw wint. Afgelopen zaterdag ­namen kernleden Stef Aerts, Marie Vinck en Thomas Verstraeten de prijs in ontvangst in Venetië, waar ze die avond de Italiaanse première speelden van Het land Nod.

‘In hun creaties vermengt FC Bergman een picturale esthetiek en het gebruik van zeer geavanceerde technologie met de grote allegorisch-middeleeuwse bijbelse verhalen’, zo schrijft La Biennale di Venezia. ‘Zo creëren ze een eigen taal, die poëtisch en tegelijkertijd oneerbiedig is en bij de toeschouwer een gevoel van ontregelend onbe­hagen losmaakt.’