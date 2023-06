De stuwdam van Nova Kachovka, die het op 6 juni begaf, moet van binnenuit zijn opgeblazen. Dat besluit The New York Times na onderzoek met ingenieurs, seismologen, militairen en explosievenexperts.

Seismologische diensten in Oekraïne en Roemenië registreerden in de ochtend van 6 juni twee schokken in de omgeving van de dam bij Nova Kachovka in het zuiden van Oekraïne, om 2.35 uur en 2.54 uur, die ...