Oppositie viseert ook Lahbib na ontslag Pascal Smet over Iraans bezoek

N-VA en Vlaams Belang juichen de beslissing van Pascal Smet toe om ontslag te nemen na de heisa over de Iraanse delegatie op een burgemeesterstop in Brussel. Ze wijzen wel op de rol van minister Lahbib. ‘De politieke eindverantwoordelijkheid blijft bij de minister van Buitenlandse Zaken. Zij kan niet aanblijven.’

Federaal parlementslid Theo Francken (N-VA) noemt het ontslag van Pascal Smet ‘goed nieuws voor het dappere Iraanse volk, zowel in als buiten Iran’. Zijn collega Darya Safai (N-VA) noemt de beslissing van Smet ‘de enige juiste’. Ze wijst er ook op dat hij terecht de rol aankaart van Hadja Lahbib (MR), de minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering?die de visa verleende aan de Iraanse en Russische deelnemers aan de conferentie.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zit op dezelfde lijn: ‘Dat Pascal Smet zijn verantwoordelijkheid neemt is correct, maar de politieke eindverantwoordelijkheid blijft bij de minister van Buitenlandse Zaken. Zij kan niet aanblijven. Een signaal is nodig dat echte politieke vluchtelingen in ons land veilig zijn voor het Iraanse regime.’

‘Blunder te veel’

Vlaams Belang vindt het ontslag van Smet de enige juiste keuze. ‘De burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran uitnodigen was de blunder te veel voor Smet’, aldus Brussels fractieleider Dominiek Lootens-Stael.

De partij vindt dat ook minister van Buitenlandse Zaken in de federale regering Hadja Lahbib (MR) moet opstappen, aangezien zij het visum regelde. ‘Het was Lahbib die het visum voor de vertegenwoordiger van het Iraanse schurkenregime toekende op eenvoudig verzoek van Pascal Smet’, aldus Kamerlid Ellen Samyn. ‘Een minister die terroristen zomaar welkom heet, zit niet op haar plaats.’

Volgens partijvoorzitter Tom Van Grieken is het ontslag ‘compleet terecht’. ‘Minister Lahbib moet volgen’, voegt hij daar nog aan toe.

Ook Défi-voorzitter François De Smet vindt dat het ontslag van Smet onvermijdelijk was na de ‘grote politieke vergissing’ en voegt daar meteen aan toe dat Buitenlandse Zaken de visa niet had mogen uitreiken. Een gelijkaardig geluid valt te horen bij parlementslid Catherine Fonck (Les Engagés): ‘Zal Hadja Lahbib nu ook haar verantwoordelijkheid opnemen?’

Lees ook