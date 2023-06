Trein richting Charleroi krijgt steen door voorruit

De machinist van een trein die zondagochtend rond 8 uur richting Charleroi aan het rijden was, raakte gewond toen er plots een grote steen door de voorruit vloog.

Het incident deed zich voor op de spoorlijn 112 Marchiennes-au-Pont–Piéton–La Louvière Centrum. Ter hoogte van de gemeente Forchies-la Marche (Henegouwen) vloog er plots een grote steen door de voorruit van een trein die op dat moment in de richting van Charleroi reed. Waar de steen vandaan kwam, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk viel hij van een brug: een getuige meldde aan RTL dat er kort voor het ongeval een tractor over een naburige brug was gereden, iets wat gevolgd werd door een overdonderend lawaai.

De machinist moest aan de noodrem trekken. Gelukkig kreeg hij de steen niet op zich, maar hij raakte wel gewond doordat de voorruit verbrijzelde en hij een hoop gebroken glas over zich heen kreeg. “Hij liep tal van microsneden op”, meldt een collega van het slachtoffer. “Op zijn armen, zijn benen en ook in het gezicht. Alsof hij zich voortdurend had gesneden tijdens het scheren. Gelukkig had hij een bril op, anders had hij allicht glas in zijn ogen gekregen.”

Op het moment van het ongeval zaten er een tiental mensen in de trein. Zij zaten even vast, maar werden vervolgens opgepikt door een bus die hen naar het station van Charleroi bracht. De brandweer van Jumet, een ambulance en de spoorwegpolitie kwamen ter plaatse. Het treinverkeer op beide sporen werd stilgelegd en de NMBS heeft een vervangende shuttledienst opgezet.

