Pascal Smet neemt ontslag na ophef over Iraanse delegatie in Brussel

De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) neemt dan toch ontslag na de heisa over de Brussel-trip van de burgemeester van Teheran.

De Brusselse staatssecretaris voor Europese en Internationale Betrekkingen Pascal Smet organiseerde zondagnamiddag last minute een persconferentie in zijn kantoor over de deelname van de Iraanse delegatie aan de Brussels Urban Summit. Hij vindt nog altijd dat hij geen fouten heeft gemaakt, maar toch heeft hij beslist om ontslag te nemen. ‘Politieke verantwoordelijkheid is in deze tijden heel belangrijk’, zegt hij.

Pascal Smet vroeg al het e-mailverkeer over de zaak op. Uit een van die mails bleek dat Brussel als gaststad ook de verblijfskosten van de delegatiehoofden van Teheran en Kazan op zich zou nemen, zoals dat contractueel bepaald was met de organisator Metropolis. Smets kabinet had dat aanvaard. ‘Nochtans had de administratie er terecht op gewezen dat dit niet wenselijk was’, zegt Smet. ‘Ook al wist ik het niet, het is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan. Dat hadden we niet moeten doen.’

Buitenlandse Zaken

Op de persconferentie wees hij ook op de verantwoordelijkheid van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). ‘Iedereen moet de vraag stellen of ze verantwoordelijkheid moeten nemen. De samenleving heeft vertrouwen nodig in politici. Maar het moet haar keuze zijn. Het is niet aan mij om een fout te bepalen van iemand. Wij vroegen alleen om visa te behandelen en ze niet bij voorbaat al te weigeren. Voor mij was het duidelijk dat ze de visa zaak per zaak zouden bespreken. Ik heb nooit gevraagd om alle visa groen licht te geven. Dat was het oordeel van Buitenlandse Zaken.’

Metropolis, een van de organisaties achter de burgemeestersbijeenkomst en waarvan Teheran covoorzitter is, had erop aangedrongen dat de visa-aanvragen behandeld zouden worden als alle andere, en niet van tevoren gekelderd zouden worden door de inschatting van Buitenlandse Zaken dan wel het kabinet-Smet. Daarover had Smet contact met minister Lahbib. In de Kamer had Lahbib de hete aardappel zo doorgeschoven naar Smet.

‘Ik vond het heel erg wat er in het federaal parlement gebeurd is’, zegt Smet daar nu over. ‘Het heeft mij heel hard geraakt. En ik vind de manier waarop ik in het parlement onder de bus gegooid ben heel erg.’

Parlement

Vrijdag verdedigde Smet zich fel in het Brussels Parlement. Hij werd door de oppositie én de meerderheid zwaar op de korrel genomen over de burgemeesterstop waar onder meer Alireza Zakani, de burgemeester van Teheran, zijn opwachting maakte. Dat Smet amper drie weken na de terugkeer van Olivier Vandecasteele uit een Iraanse cel mee een conferentie hostte waar de burgemeester van Teheran met een delegatie ontvangen werd, vonden diverse parlementsleden een klap in het gezicht van de slachtoffers van het Iraanse regime. Smets groene regeringspartners Ecolo en Groen tilden zwaar aan de zaak en spraken van een ‘gigantisch probleem voor de Brusselse regering’. Ze stelden zich vragen bij het ‘morele kompas’ van de socialist.

Waarom Smet toen nog geen ontslag nam? De mail over de verblijfskosten hadden zijn medewerkers nog over het hoofd gezien.

Na zijn ontslag stapt Smet niet uit de politiek. Hij gaat opnieuw zetelen als parlementslid. Vrijdag al wordt zijn opvolger in de Brusselse regering aangeduid, in samenspraak met Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

