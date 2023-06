Openda van Rode Duivels naar beloften

Loïs Openda verlaat de selectie van bondscoach Domenico Tedesco daags na het 1-1 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Oostenrijk om bij de beloften aan te sluiten voor het EK U21. Dat bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB.

Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman reizen maandag met de Rode Duivels mee af naar Estland. Zij sluiten pas na die interland in Tallinn, op de vierde speeldag in groep F van de EK-kwalificaties, aan bij de nationale beloften in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Daar staan ze woensdag in hun openingswedstrijd tegenover Nederland. Beloftentopschutter Openda zal er dan bij zijn, voor de drie anderen komt die wedstrijd te vroeg. Zij zullen mikken op het duel tegen Georgië van komende week zaterdag. Op de slotspeeldag van de groepsfase, op dinsdag 27 juni, volgt de clash met Portugal.

Openda, Vranckx en Al-Dakhil mochten zaterdagavond invallen bij de Duivels. Voor de twee laatsten was dat meteen ook hun debuut bij de nationale ploeg. Openda heeft al negen caps en twee doelpunten bij de nationale elf achter zijn naam staan. Eind vorig jaar op het WK in Qatar was hij er al bij. Met Romelu Lukaku, Michy Batshuayi en eventueel ook Dodi Lukebakio zitten er nog drie aanvallers in de selectie van Tedesco, die in een eindeseizoenswedstrijd in Tallinn drie punten moet gaan rapen.

Lees ook