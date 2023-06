Bouchez: ‘De Wever moet weten wat hij wil’

Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de MR, was de middaggast in het zondagnieuws van VTM. Hij wil vooral dat N-VA-voorzitter De Wever duidelijke keuzes maakt voor de volgende verkiezingen.

‘Bart De Wever moet duidelijke keuzes maken’, zei Bouchez. ‘Hij moet weten wat hij wil. Als hij wil hervormen, zal dat met rechts moeten. Hij is nog bezig met socialistische partijen, ook met Groen, maar het zal anders moeten.’

Bouchez sprak ook zijn steun uit voor Egbert Lachaert, als voorzitter van Open VLD zijn Vlaamse tegenhanger. Maar de dramatische 8,3% die de partij in de laatste peiling haalde, maakt een liberaal front moeilijk. ‘Egbert heeft een goed plan’, zei Bouchez. ‘Maar iedereen moet achter hem staan. Hij moet de kans krijgen om dat te realiseren.’

Siëstapartij

De belastinghervorming was natuurlijk een centraal thema in het gesprek. ‘Dit is, zoals soms wordt gezegd, niet het laatste belangrijke dossier van Vivaldi; voor mij blijft dat de kernenergie’, zei Bouchez. ‘Maar als ik één punt duidelijk wil maken: ik heb liever een algemene belastinghervorming. We moeten minder geld van de burger verspillen.’

Bouchez haalde behoorlijk zwaar uit naar de PS. ‘De PS is een siëstapartij. We zitten met zeven aan tafel, maar de PS blokkeert nu alles. Waarom kan de PS een veto stellen op de arbeidsmarkt? We moeten naar een arbeidsgraad van 80 procent. Als er gemeenten zijn waar we aan 53 procent zitten, dan geef ik het toe: er is in ons gedeelte van het lang nog werk aan de winkel. Met meer werkende mensen kunnen de belastingen lager. België is een van de landen dat het meest belast.’

De MR-voorzitter kreeg (terzijde) ook de vraag hoe het zat met zijn Nederlands. Hij beloofde dat hij tegen de volgende verkiezingen een interview in het Nederlands zou geven. Voor de duidelijkheid: hij begreep de vragen in het Nederlands, maar antwoordde in het Frans.

