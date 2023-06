Eén dode en drie zwaargewonden bij zwaar ongeval in Damme

In Damme gebeurde zondagmorgen een zwaar verkeersongeval. De bestuurder van een wagen verloor er de controle over het stuur. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakten drie anderen zwaargewond.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur ’s ochtends. Een wagen met daarin vier inzittenden reed in de richting van Knokke toen het fout liep. ‘De wagen kwam uit de richting van Maldegem’, zegt commissaris Johan Lecluyse, wijkofficier bij politiezone Damme/Knokke-Heist. ‘Op enkele honderden meter van het kruispunt met de Vredestraat raakte de bestuurder van de wagen de controle over het stuur kwijt. De auto kwam zo in de middenberm terecht en raakte een verlichtingspaal, waardoor de wagen doormidden brak. De brokstukken lagen verspreid over een afstand van veertig meter.’

Geen ander voertuig

‘Drie inzittenden werden uit het voertuig gekatapulteerd’, zegt de politiecommissaris. ‘Voor een van de inzittenden kwam alle hulp te laat. Drie anderen werden met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.’

Over de toestand van de drie zwaargewonde slachtoffers kan de politie nog niets kwijt. Feit is wel dat er geen ander voertuig bij het ongeval betrokken was. Hoe het ongeval gebeurde, is nog niet duidelijk. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld.

Lees ook