De oefeninterland tussen Brazilië en Guinee in Barcelona, werd zaterdag ontsierd door een nieuw racistisch incident. Real Madrid-aanvaller Vinicius Jr sprak op sociale media schande over de gebeurtenis, de Braziliaanse voetbalbond (CBF) diende een klacht in bij de politie.

Het incident draait om een vriend van Vinicius, de 27-jarige Felipe Silveira. Die werd bij de ingang van het stadion tegengehouden door een veiligheidsagent. Die fouilleerde Silveira en haalde vervolgens een banaan boven. ‘Handen omhoog, dit is mijn wapen voor jou’, zou hij gezegd hebben volgens het Braziliaanse Globo Esporte. Er ontstond een opstootje en de Catalaanse politie moest ter plaatse komen. De veiligheidsagent en zijn bedrijf ontkennen de beschuldigingen. Vinicius Jr vroeg op sociale media de beelden van de veiligheidscamera’s openbaar te maken.

De Brazilianen droegen in de wedstrijd een zwart shirt, om te protesteren tegen rassendiscriminatie. De actie was een initiatief van Vinicius Jr, die zelf het voorbije seizoen in Spanje enkele keren racistisch bejegend werd.

De Brazilianen wonnen de oefenpartij vlotjes met 4-1. Joelinton (27.), Rodrygo (30.), Eder Militao (47.) en Vinicius Jr zelf (88. pen) maakten de goals. Voor Guinee scoorde Serhou Guirassy (36.) tegen. Amadou Diawara (Anderlecht) was basisspeler bij het Afrikaanse land.

