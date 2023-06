Net geen record: einde van de droogte, daar is de regen

Zaterdag is er een einde gekomen aan de droogte die sinds 16 mei aanhoudt. Er is namelijk 0,1 millimeter regen gevallen in Ukkel.

‘Vanavond 0.1 mm in de pluviometer van Ukkel. Hiermee is de droge periode - sinds 16 mei - daar ten einde’, kondigt weerman David Dehenauw van het KMI aan op Twitter zaterdagavond. Hij verduidelijkt dat Ukkel de referentie is voor cijfers.

Ook op andere plaatsen in België heeft het zaterdagavond al geregend en dus is het officieel het einde van de droogteperiode die een maand geleden van start ging.

Vanavond 0.1 mm in de pluviometer van Ukkel. Hiermee is de droge periode -sinds 16 mei- daar ten einde. — David Dehenauw (@DDehenauw) June 17, 2023

Maar zelfs met een maand droogte, haalden we geen record. Dat record blijft op 36 dagen aanhoudende droogte. De laatste keer dat we dat meemaakten was in 2007.

Het KMI verwacht zondag nog buien. De dag begint zonnig, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In de loop van de dag vergroot de kans op onweer, vooral in het westen. Het wordt wel opnieuw warm met maxima van 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 27 à 29 graden in Laag- en Midden-België.

Volgende week begint wisselend bewolkt, met in de loop van maandag kans op enkele buien. Het blijft warm bij maxima tussen 22 en 28 graden.

Dinsdag wordt het onstabieler met in de loop van de dag meer en intensere buien, die gepaard kunnen gaan met een flink onweer. Het kwik blijft nagenoeg ongewijzigd.

Woensdag wisselend bewolkt, met nog enkele buien.

