Lukaku vermijdt nederlaag tegen Oostenrijk

Domenico Tedesco heeft zijn eerste thuiswedstrijd als bondscoach niet kunnen winnen. Oostenrijk kwam op voorsprong in het Koning Boudewijnstadion, Romelu Lukaku bracht de Belgen langszij in de tweede helft. Youri Tielemans miste letterlijk en figuurlijk zijn kans.

Zou het kunnen dat de code Tedesco al gekraakt is? Voor zijn debuutmatch in Zweden verraste de Italiaanse Duitser met flitsend hogepressievoetbal. De Zweden lieten zich verrassen en verloren in eigen huis met 0-3. Vier dagen later ging België door op zijn elan en zegevierde het met 2-3 in een vriendschappelijke wedstrijd in Duitsland. De opvolger van Roberto Martínez oogstte lof op alle banken.

Drie maanden later ziet de wereld van de Rode Duivels er al een beetje minder rooskleurig uit. Hij was wel roodkleurig – de meer dan 40.000 Belgische fans gaven zaterdag gehoor aan de oproep van Thibaut Courtois en de voetbalbond om in het rood gekleed naar de wedstrijd te komen. Maar waar de Belgen in maart de Zweden naar adem lieten happen, lieten de Oostenrijkers zich in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion niet van hun stuk brengen. Ze verrasten de Belgen met hoge druk en vingen Romelu Lukaku en co. in het centrum op.

België had het grote nadeel de beste middenvelder van de wereld te missen. Kevin De Bruyne is nog niet hersteld van de hamstringblessure die hij opliep tijdens de Champions League-finale. Zijn vervanger was Youri Tielemans. Bondscoach Roberto Martinez nam de gewezen Anderlecht-speler ooit mee naar het WK in Rusland omdat hij in hem een toekomstige leider van de Rode Duivels zag. Maar overtuigen deed Tielemans nooit helemaal in het shirt van de Rode Duivels. Zaterdag liet hij ook na zijn kans te grijpen onder Domenico Tedesco. Zijn passes kwamen er te weinig uit, België miste de ideeën en de grinta van Kevin De Bruyne op het middenveld.

Yannick Carrasco en Orel Mangala, de twee andere centrale middenvelders, konden hun goeie wedstrijden van in maart niet herhalen. Wel op niveau: Dodi Lukebakio en Jérémy Doku, die voor het eerst minuten maakte onder Tedesco. Ze lieten flitsen van hun talent en explosiviteit zien op de flanken, maar voldragen kansen kwamen er nooit uit voort.

Ook de Oostenrijkse kansen waren schaars maar na een corner viel zomaar de 0-1 uit de lucht. Augsburg-aanvaller Michael Gregoritsch nam de bal op de slof, Orel Mangala devieerde de bal ongelukkig voorbij Thibaut Courtois in doel. België incasseerde na een ongelukje, maar kon zich de achterstand zelf aanwrijven.

Romelu Lukaku, die bij afwezigheid van De Bruyne voor het eerst de kapiteinsband droeg, kreeg te weinig ballen om zijn Champions League-ontgoocheling door te spoelen. En als er dan toch eens een balletje tussendoor werd gespeeld, stond Real Madrid-verdediger David Alaba vaak op de juiste plaats om het gevaar te neutraliseren.

In de tweede helft vond Lukaku twee keer de ruimte om te draaien en te schieten. Zijn eerste poging ging nog voorlangs, zijn tweede was wel raak. Aangespeeld door Dodi Lukebakio draaide Lukaku weg van zijn belagers en zette hij België met een droge knal op 1-1.

Het Koning Boudewijnstadion wilde meer maar de Oostenrijkers bleven een lastige tegenstander. Een reflexsave van Thibaut Courtois was nodig op een goeie schietkans van linksachter Stefan Posch. Ook Manchester United-spits Marcel Sabitzer toonde zijn klasse maar mikte net naast. Tot het einde was het opletten voor een Oostenrijks tegendoelpunt.

Toch besliste Domenico Tedesco te gokken en bracht hij eerst PSV’er Johan Bakayoko en vervolgens Lens-aanvaller Loïs Openda tussen de lijnen. België ging met vier aanvallers spelers, de (gewezen) AC Milan-huurling Aster Vranckx mocht zijn debuut bij de Rode Duivels vieren om het middenveld te belopen. Carrasco en Mangala gingen naar de kant.

Tielemans tegen de lat

Het slotoffensief leverde nog schietkansen voor Bakayoko en Lukaku op. In de blessuretijd trof Youri Tielemans de dwarslat. Finaal moesten de Rode Duivels vrede nemen met een gelijkspel waardoor ze nu vier op zes tellen in de kwalificatiegroep. Oostenrijk leidt met zeven op negen, België kan dinsdag op gelijke hoogte komen als het gaat winnen in Estland. De eerste twee van elke groep plaatsen zich rechtstreeks voor het in Duitsland volgend jaar. Eerder vanavond speelden Azerbeidzjan en Estland gelijk.