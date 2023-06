Verkeerschaos rond Werchter Boutique bederft festivalpret

Door hevige files is het lang wachten voor festivalgangers zaterdag de parking voor Werchter Boutique kunnen bereiken. Het festival excuseert zich voor de lange wachttijden.

‘We apologize for the delays and are doing our best to move things along as quickly as possible (we verontschuldigen ons voor de vertragingen en doen ons best om alles zo snel mogelijk te laten verlopen, red.).’ Aan het eind van de namiddag stuurde de organisatie van het festival Werchter Boutique bovenstaande tweet de wereld in.

In de loop van de middag waren er al twee gepasseerd die aangaven dat sommige parkings al vol waren. De organisatie riep iedereen op om de wagen in Leuven achter te laten op parking P1 aan de Martelarenlaan en van daaruit de bus te nemen. Want in de buurt van het festival heerst al urenlang verkeerschaos. Op sociale media deden veel mensen hun beklag dat ze optredens dreigden te missen.

De laatste 5km, 1.5u moeten rijden om de parking op te raken in #werchterboutique , hoe kan dit na al die jaren nog steeds niet deftig geregeld zijn? #geengoldbandvoorons #wboutiquefest — Jolien Vdb (@Joplien) June 17, 2023

2 uur and counting in een klote file voor Werchter Boutique en er nog in slagen om Goldband te missen ???? — Anneke (@anneke2650) June 17, 2023

Op VRT NWS getuigt een VRT-journaliste dat ze om 12.30 uur in Kortrijk vertrokken is, in de hoop om rond 14 uur aan te komen aan de parking bij de Hive. Uiteindelijk bereikte ze die parking om 18 uur. ‘De wegwijzers zijn erg slecht. Als je medewerkers om informatie vraagt, sturen ze je de verkeerde kant uit’, aldus de VRT-journaliste.

‘De festivalgangers komen tegelijk aan’, reageert de organisatie van Werchter Boutique aan Het Laatste Nieuws. ‘Het is het eerste jaar dat bezoekers hun parkeerticket vooraf moesten kopen. Op die tickets staan codes voor de verschillende parkings. Het is de bedoeling dat iedereen de instructies op zijn of haar ticket dan ook goed volgt. Sommige mensen hebben het echter niet goed gelezen en zijn zelf een weg beginnen zoeken.’ Om 22 uur treedt headliner Pink aan.

