Mathieu van der Poel wint koninginnenrit Baloise Belgium Tour na indrukwekkende solo

Mathieu van der Poel heeft de tegenstand naar huis gereden in de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. De Nederlander pakte uit met een solo van liefst 36 kilometer. Hij is nu nog steviger leider in het klassement.

Ook in ons land stond men vandaag nog stil bij het overlijden van Gino Mäder, de 26-jarige Zwitser die donderdag fataal ten val kwam in de Ronde van Zwitserland. Voor de start van de Koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour was er een minuut stilte. In tegenstelling tot in Zwitserland, waar alles zaterdag nog heel sereen verliep, werd er in de Baloise Belgium Tour wel gewoon vanaf de eerste kilometer gekoerst.

Op het menu: 172 kilometer, 24 hellingen en zo’n 3.200 hoogtemeters in en rond Durbuy.De kopgroep van vijf, met drie Belgen, een Deen en een Nieuw-Zeelander, kreeg nooit veel tijd: Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex), Ceriel Desal (Bingoal WB), Asbjorn Hellemose (Trek-Segafredo) en Logan Currie (Bolton) waren er op 68 kilometer van de finish al aan voor de moeite.

In het (al uitgedunde) peloton probeerden er dan opnieuw enkele jongens te ontsnappen, onder meer Byström en Casper Pedersen, maar de mannen van Alpecin-Deceuninck controleerden voor hun kopman en lieten niemand gaan.

En met nog 36 kilometer te gaan was de kopman daar. Mathieu van der Poel plaatste een verschroeiende versnelling op de Petite Somme (2,2 km aan 5,8 procent). Niemand was in staat om te reageren en in een mum van tijd fietste MVDP in zijn eentje meer dan een halve minuut voorsprong bij elkaar. In de achtervolging: een groep van zo’n 25 renners met onder meer Thibau Nys, Yves Lampaert, Thomas De Gendt en Casper Pedersen. Ook ploegmaat Jasper Philipsen was daarbij.

De vogel leek gaan vliegen, maar op een lastig stuk vals plat slonk de voorsprong van Van der Poel plots naar een vijftiental seconden. Dit dankzij sterk werk van onder meer Thibau Nys, tot het plots weer helemaal stilviel in de achtervolging na een vreemde overname van Mathias Vacek.

Van der Poel was daarna effectief gaan vliegen en viel niet meer stil. Hij moest wel tot het gaatje gaan, maar hij is duidelijk klaar voor de Tour de France. In de achtergrond bleef Thibau Nys indruk maken. De zoon van ex-veldritkampioen Sven werd uiteindelijk knap tweede.

