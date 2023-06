Als eerbetoon aan overleden renner wint Remco Evenepoel solo rit in Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel heeft de speciale overgangsetappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Belg pakte uit met een solo van dik zestien kilometer en zo een knap eerbetoon voor de overleden Gino Mäder.

Het zwaardere klimwerk was achter de rug. De zevende en voorlaatste etappe in de Ronde van Zwitserland werd een heuvelachtige rit die van start ging in Tübach. 183 kilometer kreeg het peloton voor de kiezen. De Oberegg (9,1 kilometer aan 5,3 procent) was de eerste beproeving van de dag. Daarna volgde de Eggerstanden, een kuitenbijter waarvan de eerste drie kilometer een stijgingpercentage had van meer dan 9 procent.

De laatste hindernis was de Ottenberg, 5,1 kilometer aan 4,8 procent met segmenten die de 8 procent overstegen. Aan de voet van deze klim werden, op unanieme vraag van het peloton, de tijdsverschillen vastgelegd. In de laatste 25 kilometer kon er dus niets meer wijzigen in het algemeen klassement.

Koersen was duidelijk bijzaak voor het peloton. De etappe begon met een pakkende minuut stilte ter nagedachtenis van Gino Mäder. Die overleed vrijdag overleden aan de gevolgen van zijn zware val donderdag in de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland. De renners namen hun helmen af en een witte duif vloog symbolisch richting de hemel.

Extra veiligheidsmaatregelen

Bahrain Victorious, de ploeg van de overleden Zwitser, Intermarché-Circus-Wanty en Tudor Pro Cycling kwamen niet aan de start. En ook 37 individuele renners verlieten de Ronde van Zwitserland, waaronder acht landgenoten van Mäder. Michael Schär, Stefan Küng, Mauro Schmid en Marc Hirschi waren de bekendste namen. Ook Arnaud Démare (Groupama - FDJ), die voor de start nog tot een van de favorieten voor ritwinst behoorde, stapte uit koers.

Zo kwamen er vandaag maar 113 renners aan de start, waaronder Remco Evenepoel en Wout Van Aert. De wereldkampioen pleitte voor aanvang nog voor extra veiligheidsmaatregelen in de toekomst en gaf aan dat het aanzienlijk uitgedunde peloton van start ging ‘uit respect voor de familie en het team van Mäder’.

Wout Van Aert was nog steeds zichtbaar aangeslagen. ‘Er bestaat geen handleiding om terug tot de orde van de dag te komen’, zei de renner van Jumbo-Visma. ‘Het hoofd erbij houden nu is niet makkelijk, maar iedereen moet zelf beslissen of ze zich emotioneel klaar voelen om te koersen.’

