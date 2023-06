Er komt eindelijk regen aan, maar Vias waarschuwt: ‘Het zal aanvoelen als op ijs rijden’

Na een tropisch warme zaterdag, met temperaturen tussen 24 en 30 graden, zou er zondag eindelijk nog eens regen vallen. Het Belgische Verkeersinstituut waarschuwt voor een verraderlijke gladheid.

Wie snakt naar wat koelte, mag zich in de handen wrijven. Zondag is er, na een maand van tropische hitte, verandering op til. Hoewel de dag nog vrij zonnig start met hoge sluierwolken, ontwikkelen zich gaandeweg stapelwolken. Vanaf het zuidwesten vergoot de kans op enkele plaatselijke regen- en onweersbuien.

Vooral motorrijders en autobestuurders moeten dan alert zijn voor het gladde wegdek. ‘Zelfs een klein beetje regen kan al aanvoelen alsof je op ijs rijdt’, zegt Stef Willems van het Belgische Verkeersinstituut Vias. Hoe dat komt? Willems legt uit: ‘Olieresten, ruberresten en stofdeeltjes hebben zich een maand kunnen ophopen op het wegdek. In combinatie met regenwater kan dat voor een dunne, gladde, slijmerige laag zorgen.’

‘Wees dus extra alert’, waarschuwt Vias. ‘Pas je snelheid aan. Zeker in de bochten kan het verraderlijk glad worden. Ervaring leert dat er dan altijd een paar ongevallen zijn, wat dus te maken heeft met die vuile ondergrond.’ Ook speedpedelecs moeten waakzaam blijven, meer dan de gewone fietser zonder elektrische ondersteuning. Ook zij kunnen bij snelheden van 45 kilometer per uur slippen.

Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag wordt het wisselend bewolkt en is er overal in het land kans op regen- of onweersbuien. Daarbij zijn hagel en windstoten niet uitgesloten. De minima liggen tussen 15 en 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook volgende week blijft het opletten. Zondagnacht trekt een onweerszone vanuit Frankrijk over ons land. Vanaf maandag en de dagen die daarop volgen blijft de kans op buien groot. Pas vanaf vrijdag zou het weer opnieuw stabieler worden.

