Zestienjarige jongen verdrinkt in Ourthe

Een jongen van zestien jaar oud is vrijdag verdronken in de Ourthe ter hoogte van Barvaux, bij Durbuy. Het gaat om een niet-begeleide minderjarige Kameroener die drie weken geleden in België was aangekomen

Het incident gebeurde vrijdagavond rond 18.00 uur. Volgens een vrouw die zich aan de andere kant van de oever bevond en dus als getuige werd verhoord, zaten twee jongens op een ponton, terwijl het slachtoffer in het water was. Volgens zijn vrienden zei de jongen dat hij kon zwemmen tot het midden van de rivier, wat hij vervolgens probeerde te doen.

Maar plots kreeg hij het moeilijk en begon hij te spartelen in het water. De twee anderen doken in de rivier om hem te redden, maar verloren de tiener uit het oog. Een helikopter en duikers werden gestuurd om hem te vinden. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden op tien meter van de plek waar hij verdronk, op een diepte van ongeveer 2,5 meter.

‘Een forensisch arts heeft bevestigd dat het om verdrinking gaat en dus elke interventie van buitenaf uitgesloten’, zo preciseerde een magistrate van het parket nog. Het jonge slachtoffer verbleef in een opvangcentrum van het Rode Kruis. Het was een niet-begeleide minderjarige. Hij zou amper drie weken geleden in ons land aangekomen zijn.