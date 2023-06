Wie fietser voorbijsteekt in fietsstraat kan binnenkort GAS-boete krijgen

Dat is dat 58 euro. Straks kan niet enkel de politie, maar ook de GAS-ambtenaar dat zeggen als een automobilist een fietsers inhaalt in een fietszone.

Binnenkort kan ook een GAS-ambtenaar automobilisten beboeten indien die een fietser voorbij steken in een fietszone. Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Nu kan alleen de politie dat.

Op steeds meer plaatsen doken de laatste jaren fietsstraten op. Sinds 1 april spreken we eigenlijk niet meer over fietsstraten, maar over fietszones. Het principe bleef echter hetzelfde. Het zijn zones waar fietsers op de eerste plaats komen. De maximale snelheid is er beperkt tot 30 km/u en auto’s en motors mogen fietsers niet inhalen, ook niet als de weg daarvoor breed genoeg is.

Vandaag is de politie bevoegd om automobilisten te beboeten indien ze toch fietsers inhalen. In de toekomst komen daar ook GAS-ambtenaren bij. De boete zelf blijft 58 euro.

De regel gaat in tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad. Wanneer dat precies gebeurt, is niet bekend, maar volgens het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zou dat nog in de loop van dit jaar gebeuren.

