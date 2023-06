In Oeganda zijn al 42 dodelijke slachtoffers geteld na een aanval op een school. Daarbij zouden ook 15 kinderen ontvoerd zijn.

