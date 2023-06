Een 70-jarige Belg heeft gisteren het wereldrecord op de halve marathon op zijn naam geschreven. Niet slecht voor iemand die vijftig jaar lang nauwelijks een kilometer liep. En gisteren slechte benen had.

Snelle Eddy. Zo noemen ze hem in zijn atletiekclub. Die geuzennaam heeft Eddy Vierendeels niet gestolen. In zijn categorie – mannen tussen 70 en 74 jaar – heeft hij gisteren in het West-Vlaamse Torhout ...