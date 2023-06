Groen-voorzitter over verbod op kritiek voor ministers: ‘Niet de democratie waarin we willen leven’

Federale ministers hebben voortaan de keuze: de regeringslijn volgen of opstappen. Zo blijkt althans uit de nieuwe deontologische code. Daar komt meteen kritiek op.

‘Er zijn twee mogelijkheden’, staat er in de deontologische code die de ministerraad vrijdag op voorstel van premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft goedgekeurd. ‘Ofwel de lijn van de regering volgen en zich onthouden van kritiek op mogelijke beslissingen; ofwel ontslag aanbieden.’

Maar meteen komt er van binnen de meerderheid kritiek op die code. ‘Het is een terechte bezorgdheid dat politici de beslissingen die ze nemen ook moeten uitdragen’, zegt Jeremie Vaneeckhout, covoorzitter van Groen, op Radio 1. ‘Maar dat ministers op geen vrijheid van meningsuiting meer zouden hebben, is geen goede zaak. Als je compromissen maakt, heb je het recht om aan te geven waar het compromis zit, waar je meer had gewild en waar je minder hebt gekregen.’

