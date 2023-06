Het kwik klimt tot 30 graden in de Kempen, maar er is ook kans op een buitje

Dit weekend biedt alweer een uitgelezen kans om van het mooie weer te genieten. Zondagnacht trekt een onweerszone door het land.

Vandaag is het eerst meestal zonnig met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken. Op het einde van de namiddag kan er hier en daar bui vallen. Deze kans is het grootst over het westen, voorspelt het KMI. De maximumtemperaturen bedragen 23 graden aan zee tot 30 graden in de Kempen.

Zaterdagavond en -nacht wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Een lokale bui is niet uitgesloten, maar in de meeste streken blijft het droog. Het wordt erg zacht met minima tussen 12 en 19 graden.

Onweerszone

Ook zondag start vrij zonnig met hoge sluierwolken. Overdag ontwikkelen er zich echter stapelwolken en vanaf het zuidwesten vergroot stilaan de kans op enkele plaatselijke regen- of onweersbuien. Het blijft wel zeer warm bij maxima van 24 graden aan zee tot 31 graden in de Kempen.

Zondagnacht trekt er een onweerszone vanuit Frankrijk doorheen ons land. Ook volgende week blijft de kans op buien groot, vanaf vrijdag zou het weer stabieler worden.

