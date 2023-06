Rapport stelt patroon van ‘overdreven geweld en discriminatie’ vast bij politie na dood George Floyd

De politie van Minneapolis, een stad in de VS, gebruikt op systematische wijze overdreven geweld en discrimineert minderheidsgroepen tijdens interventies. Dat is het harde oordeel van twee jaar onderzoek, naar aanleiding van de dood van de zwarte man George Floyd.

In 89 pagina’s is het Amerikaans ministerie van Justitie snoeihard voor de politiediensten van de stad Minneapolis. ‘Overdreven geweld’ en ‘discriminatie van zwarte en inheemse Amerikanen’ zijn er al jaren schering en inslag. Vaak reageren agenten met geweld zonder dat dat nodig is. ‘Waaronder dodelijk geweld en het gebruik van stroomstootwapens’, zegt het rapport. Het ministerie stelt vast dat de politie gebruikmaakt van onwettige houdgrepen in de nek. Alarmsignalen van arrestanten doen agenten af met reactie als ‘als je nog kan praten, kan je ook nog ademen’.

De politie ‘patrouilleerde anders naargelang de wijk’, schrijven de onderzoekers, gebaseerd op de ‘raciale samenstelling’ ervan. Eenzelfde soort discriminatie werd vastgesteld bij interventies, ‘bij het boeien, geweld gebruiken of aanhoudingen’.

Omdat de conclusie zo hard is, ging het stadsbestuur akkoord met federaal toezicht op de politiediensten tijdens een hervormingsproces. ‘We zullen de inwoners de politie geven die ze verdienen,’ zei de korpschef. Veel agenten doen hun werk met passie, staat ook in het rapport. ‘Vooruitgang kan pijnlijk zijn, maar we hebben niet stilgestaan in de drie jaar na het overlijden van George Floyd’, zei de korpschef.

Floyd is de zwarte man die in 2020 stierf toen een agent negen en een halve minuut lang zijn knie in Floyds nek duwde. Floyd werd aangehouden omdat hij met een vals briefje van 20 dollar voor sigaretten had betaald. Bij zijn arrestatie stribbelde hij tegen en werd hij door een agent in een houdgreep genomen. Hij riep meerdere malen dat hij niet kon ademhalen. Omstaanders filmden de dodelijke arrestatie. Het incident veroorzaakte een grote protestgolf tegen racisme en discriminatie, onder de noemer Black Lives Matter.

