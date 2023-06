Bijna vier jaar geleden stierf Pieter Aerts (35) door een politiekogel. Een triest incident zonder schuldigen, leek het. Tot aan het licht kwam dat er veel hiaten in het verhaal van de politie zitten. Professionele interventie of buitensporig geweld?

Veel meer dan een klein berichtje in de kranten van 10 juli 2019 was het niet. Politieagenten hadden in een appartement aan de Antwerpse Plantin Moretuslei het vuur geopend op iemand die hen en de conciërge ...