Het onnavolgbare leiderschap van Jef Colruyt

Jef Colruyt wordt door velen omschreven als een eigenzinnig maar visionair leider. Iemand die de inzichten van zijn persoonlijke, spirituele zoektocht binnenbracht in het bedrijf en niet kopieerbaar lijkt. ‘Bij elke beslissing vraagt Jef Colruyt zich af of ze wel zuiver is. Of hij zich niet laat leiden door schuld, schaamte, ego of compensatiedrang.’