Getuige tot op de rand van het leven

Fotograaf Cédric Gerbehaye dwaalde enkele maanden rond in het Brugmann-ziekenhuis in Brussel – dat officieel werd geopend op 16 juni 1923, een eeuw geleden. Hij toont de toewijding van zorgverleners, die met hun veerkracht de kracht van anderen proberen te versterken. Hij toont zowel de fysieke verpleging als de even essentiële mentale zorg. Hoe een kind het leven wordt ingeroepen. Hoe troost de nodige ruimte krijgt. En hoe elke patiënt met menselijkheid benaderd wordt. Het zijn momentopnamen, soms tot op de rand van het leven.