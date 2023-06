Groot deel zuidwesten Frankrijk opgeschrikt door aardbeving

Een groot deel van het zuidwesten van Frankrijk is vrijdagavond opgeschikt door een aardbeving. Het epicentrum lag volgens de eerste meldingen ongeveer 30 kilometer ten oosten van de havenstad La Rochelle en de beving had een kracht van circa 5.

Franse media berichten dat de beving tot in het centrum van Bordeaux en in de steden Limoges, Rennes en Parijs is gevoeld. Om 18.38 werd de eerste beving gedetecteerd. Er is schade gemeld in dorpen dichtbij het epicentrum. Volgens Franse media gaat het hoofdzakelijk om stenen die van gebouwen op de straat terechtkwamen. Voorts zou de elektriciteit bij 1.100 huizen zijn uitgevallen omdat een elektriciteitskabel schade opliep. In het plaatsje Mauzé-sur-le-Mignon viel een lichtgewonde, melden lokale autoriteiten. De beving duurde slechts seconden. De gemeenten in het epicentrum vragen inwoners om de hulpdiensten niet nodeloos op te bellen.

Krachtige bevingen komen zelden voor in Frankrijk. Voor zover bekend had de zwaarste beving in het land, in de Provence in 1909, een kracht van 6,2. Daarbij vielen veel slachtoffers. De beving van vrijdag is de sterkste in het land sinds 2002.