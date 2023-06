Fluvius beëindigt vervroegd inschrijvingsperiode voor groene obligatie

Distributienetbeheerder Fluvius, die woensdag aangekondigd had met een groene retailobligatie tot 300 miljoen euro te willen ophalen, heeft de inschrijvingsperiode voor die uitgifte vrijdag al vervroegd beëindigd.

Het gaat om een belegging over vier jaar, met een coupon van 4 procent bruto. Al blijft er netto wel minder over. Zo is er sprake van een verkoopscommissie van 1,625 procent bij de bank en op de intrest is 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Het nettorendement (netto actuarieel rendement), bedraagt zo 2,369 procent. De minimuminschrijving bedroeg 1.000 euro.

Er was bij de uitgifte sprake van een minimumbedrag van 150 miljoen euro en een maximumbedrag van 300 miljoen euro. Het bod stond open voor particuliere beleggers en, in mindere mate, gekwalificeerde beleggers. De inschrijvingen zouden lopen van 16 juni 2023 tot en met 21 juni bij de vier grootbanken, maar zijn op 16 juni dus al vervroegd beëindigd.

240 miljoen

‘Aangezien een bedrag van 240 miljoen euro werd opgehaald, heeft Fluvius, in onderling overleg met Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING en KBC Bank als joint lead managers, besloten om de inschrijvingsperiode vervroegd te beëindigen op 16 juni 2023 om 17.30 uur’, klinkt het in een persbericht.

‘Wij zijn verheugd dat er zoveel beleggers geïnteresseerd zijn in de energietransitie en het belang daarvan inzien’, zegt Frank Vanbrabant, ceo van Fluvius. ‘Fijn dat we zoveel vertrouwen krijgen van de burgers. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, bouwen wij vanuit Fluvius verder aan de elektriciteitsnetten van de toekomst.’

De opbrengst moet naar investeringen in de Vlaamse energietransitie gaan. Fluvius wil daarvoor 4 miljard euro extra investeren, bovenop 7 miljard euro reguliere investeringen. De Vlaamse distributienetbeheerder wijst hierbij op de verwachte toename van elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen, alsook een stijgend elektriciteitsverbruik in de industrie.

