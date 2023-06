‘Poetin of Zelensky?’ De PVDA heeft last van keuzestress

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Keuzestress (1)

‘Poetin of Zelensky?’: die vraag kreeg Sofie Merckx, fractieleider van de PVDA, donderdagochtend in het RTBF-programma Jeudi en Prime. ‘Geen van beiden, dat spreekt voor zich’, antwoordde ze vastberaden. De korte onafgemaakte zinnen die ze nadien uitsprak, ondermijnden haar initiële blijk van zelfzekerheid: ‘Ik wil zeggen euh … ik denk euh … voilà donc euh … dan toch eerder Zelensky’, klonk het opeens.

Nieuwe carrière

Kris Poelaert (CD&V), burgemeester van de Vlaams-Brabantse gemeente Herne, is door de nationale partijraad van CD&V aangeduid als nieuwe senator. Partijvoorzitter Sammy Mahdi had hem zelf voorgesteld, en hoopt dat de stemmen van de dorpstraat zo luider zullen weerklinken in de Wetstraat. ‘Kris Poelaert is als burgemeester van een plattelandsgemeente de geknipte figuur om de stem van landelijk Vlaanderen en iedereen die zich vergeten voelt, te vertolken in Brussel’.

De Senaat als instelling ligt al een tijdje onder vuur en verschillende partijen pleiten voor een afschaffing. Maar Poelaert is gemotiveerd: ‘Zolang de Senaat in zijn huidige vorm bestaat, hebben we ook de plicht als politici om er mee aan de slag te gaan en hem zo nuttig mogelijk te gebruiken’.

Keuzestress (2)

De PVDA worstelt al een tijdje met de houding die de partij moet aannemen tegenover de Russische agressie in Oekraïne. De historische banden met Rusland, dat onder de Sovjet-Unie een communistisch bewind kende, maken een ondubbelzinnige veroordeling van de Russische agressie moeilijk voor de PVDA. Eerder al sprak Sofie Merckx zich dubieus uit over Stalin, die volgens haar een massamoordenaar is. ‘Maar ik wil niet zwart-wit naar de geschiedenis kijken’, gaf ze nog in dezelfde adem mee.

Uitdovende carrière

Na een 35-jarige politieke carrière zwaait Karlos Callens (Open VLD) volgend jaar af als burgemeester van Ardooie. In een interview met de Krant van West Vlaanderen geeft hij zijn geheim prijs voor een lange carrière: zijn vrouw. ‘Marie-Jeanne legt nog elke ochtend mijn tenue klaar. Meestal twee of drie, want ik heb elke dag verschillende verplichtingen’, bekent hij. ‘Als je een vrouw hebt die niet alleen kan zijn of die niet wil helpen, dan wordt het moeilijk’.

Keuzestress (3)

Hoewel ze haar antwoord nog corrigeerde, was het kwaad al geschied. Theo Francken (N-VA) nam geen genoegen met haar (gecorrigeerd) antwoord en tweette ‘De communisten van de PVDA kunnen/willen niet kiezen tussen Poetin of Zelensky, tussen de agressor en diegene wiens land aangevallen is. Wolven in schapenvacht’. De PS noemt het dan weer ‘de malaise van Sofie Merckx’.