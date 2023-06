Griekse kustwacht ontkent formeel dat ze migrantenschip sleepte

Het is nog altijd niet duidelijk wat er dinsdag precies gebeurde voor een schip met zo’n 700 migranten aan boord kapseisde. De kustwacht zoekt niet langer naar overlevenden.

Twee dagen na de scheepsramp van dinsdag, een van de grootste in de geschiedenis van de overzeese migratie in de Middellandse Zee, is er nog steeds geen nieuws over de precieze omstandigheden waarin officieel 79 migranten – en vermoedelijk meer dan 600 – verdronken.

De Griekse kustwacht werd dinsdagochtend rond 10 uur op de hoogte gebracht van het feit dat een schip met vermoedelijk honderden migranten aan boord op weg was van de Libische kuststad Tobroek naar Italië via Griekenland. Het schip kapseisde 15 uur later op zo’n 80 kilometer van de Griekse kuststad Pylos. 79 lichamen werden uit het water gehaald, 104 opvarenden – vooral jonge mannen uit Egypte, Syrië en Pakistan – konden gered worden. Getuigen spreken van veel meer slachtoffers: er zouden 400 tot 750 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, aan boord geweest zijn. Op het dek zaten vooral mannen, waardoor die een grotere overlevingskans hadden.

Geruchten dat de Griekse kustwacht de boot aan het slepen was, werden vrijdagochtend ontkend. ‘Er is geen poging ondernomen om dat te doen’, zei woordvoerder Nikos Alexiou aan de Griekse staatszender ERT.

Aan andere media vertelden officieren van de kustwacht dat ze dat wel degelijk geprobeerd hebben. Twee uur voor de boot kapseisde, zouden ze een touw vastgeknoopt hebben aan de reling, maar de migranten zouden die zelf losgemaakt hebben om door te kunnen reizen naar Italië, waarlangs andere EU-lidstaten makkelijker te bereiken zijn. Dronebeelden die de Griekse kustwacht enkele uren voor de ramp maakte, tonen dat het schip overvol zat. De luiken van het ruim, waarin de vrouwen en kinderen zaten, waren dicht.

5 kilometer diep

Hoe het schip is kunnen zinken, blijft onduidelijk. Het is gevaarlijk om op zo’n volgeladen schip ‘met geweld’ op te treden als de mensen niet willen meewerken, zegt Alexiou. Volgens de Griekse kustwacht zouden de inzittenden meerdere keren alle hulp geweigerd hebben. De ngo Alarm Phone zegt dat ze minstens twee oproepen kreeg van passagiers die zeiden dat ze in de problemen zaten. De eerste keer was iets na 14 uur. ‘We zullen de nacht niet overleven’, klonk het toen. Getuigen vertellen dat ze geen drinkwater meer kregen als ze tegen de smokkelaars in probeerden te gaan.

De hoop dat meer overlevenden kunnen vertellen wat er precies gebeurd is, slinkt. Vrijdag stopte de Griekse kustwacht met het zoeken naar overlevenden. Het schip zonk op het diepste punt van de Middellandse Zee, het ligt meer dan 5 kilometer onder de zeespiegel. Het zou daardoor ook te duur zijn om het wrak te bergen.

De negen Egyptenaren die opgepakt werden op verdenking van mensensmokkel kunnen tot maandag een verklaring afleggen.

Lees ook