Van der Poel pakt leiderstrui, maar Noor Wærenskjold wint tijdrit

Søren Wærenskjold heeft de tijdrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Noor van Uno-X was over vijftien kilometer twaalf seconden sneller dan Yves Lampaert. Van der Poel werd vierde, maar pakt wel de leiderstrui over van Fabio Jakobsen.

De gedachten van alle renners mochten dan wel bij het dramatische overlijden in Zwitserland van Gino Mäder zijn, in de Baloise Belgium Tour moest de derde rit gereden worden. Na de twee sprints van woensdag en donderdag werd er vandaag tegen de klok gekoerst. Een vlakke tijdrit van 15,2 kilometer in Beveren zou het algemeen klassement door elkaar schudden. Een belangrijke dag dus voor de mannen die voor de eindzege willen gaan.

Alex Edmondson van Team DSM zette met 17’22” een eerste richttijd neer. Wie geen doel had gemaakt van deze tijdrit, was Jasper Philipsen. Door zijn valpartij van donderdag stond hij al op bijna een minuut in het algemeen klassement en dus maakte de renner van Alpecin-Deceuninck er een halve rustdag van.Voordat de top tien in het algemeen klassement aan de beurt was, was het uitkijken naar Søren Wærenskjold. De renner van Uno-X is de regerende wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en dus werd er toch wat van de Noor verwacht. Wærenskjold ontgoochelde niet en veegde de tijd van Edmondson van de tabellen: 17’09” en de nieuwe besttijd.

Met volle overtuiging

Met Florian Vermeersch, Yves Lampaert en Mathieu van der Poel kwam er wel nog heel wat mooi volk aan de beurt. Vermeersch kwam niet in de buurt van de tijd van de Noor, Lampaert was aan het tussenpunt vijf seconden sneller dan Wærenskjold. Onze landgenoot kon zijn inspanning in het tweede deel niet volhouden en was aan de aankomst twaalf seconden trager dan de renner van Uno-X.

Enkel Van der Poel kon Wærenskjold nog van de zege houden. De Nederlander vertrok alvast met volle overtuiging en meed de risico’s niet. Bij het tussenpunt lag hij zeven seconden achter op Lampaert en twee op Wærenskjold. Kon Van der Poel versnellen in het tweede deel? Het antwoord was nee: Van der Poel moest tevreden zijn met de vierde plaats, maar pakte wel de leiderstrui.