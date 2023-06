‘Ik draag al vanaf de eerste dag in het vrouwenvoetbal hetzelfde ondergoed’

‘Al steekt uwe wiet nog zo diep in uw kont, ge kunt dat toch niet verstoppen voor onze hond’

De politiezone Balen-Dessel-Mol maakte op Twitter duidelijk dat festivalgangers beter zonder verdovende middelen naar Graspop afzakken. En ze verpakte die waarschuwing op een manier die doet vermoeden dat ze denken dat Graspop een poëziefestival is.

‘Hond “Dikken” kreeg het warm aan zijn poep, niet veel later staat Maxines auto in lichterlaaie: “Wees voorzichtig”’

Ofwel had de titelmaker van Nieuwsblad.be ook iets verstopt in de kont van de hond, ofwel had die last van de warmte.

‘Graspop is niks voor mij. Mijn nichten werken er, en ze zeggen dat er veel mannen met tattoos rondlopen’

Josée Melis (67) gaat naar alle concerten van Helmut Lotti, maar als hij zondag op Graspop zal spelen, blijft ze thuis. (in het Nieuwsblad)

‘Door een ijsbad te combineren met ademhalingsoefeningen, merk je dat je door het leven kunt komen zonder crack en heroïne’

Als Pete Doherty naar Graspop zou willen komen, hoeft hij niks meer te verstoppen op de plek waar de zon zelden komt: hij is al 3,5 jaar clean. (op Youtube)

‘Ik ben een kalkoen. En een kalkoen moet gevoederd worden’

Manchester City-middenvelder Jack Graelish steekt niks in zijn kont, maar in zijn keel. Hij vierde de Europese overwinning van zijn ploeg met wodka van Grey Goose. En die krijgt hij het liefst rechtstreeks in zijn keelgat gegoten. (op de BBC)

‘Ik denk aan de mensen die nog voorlezen bij een kaarsje’

Shell gaat weer meer gaat focussen op olie en gas, en de nieuwe ceo Wael Sawan ontkent niet dat hij dat doet omdat hij het hoogste rendement najaagt, maar niet alleen daarom. Ook altruïsme speelt mee. (in De Volkskrant)

Strandbar in Knokke. Foto Kurt

‘We willen minder selfietoeristen en meer pyjamatoeristen’

Ook de stad Gent streeft naar het hoogste rendement. En voor toeristen die met een cruiseschip arriveren ‘is het economisch rendement niet je dat’, aldus schepen van Toerisme Bram Van Braeckevelt (Groen). Het klinkt als een variant op de uitspraak van Leopold Lippens, die in de jaren 80 als burgemeester van Knokke poneerde dat hij in zijn badstad liever geen frigoboxtoeristen op bezoek kreeg. (in De Gentenaar)

‘De muziek is bedoeld om niet direct of bewust naar te luisteren, en heeft louter tot doel sfeerverhogend te werken en een kalmerend effect te bereiken’

Over Knokke gesproken: de muziek die er te horen is in de strandbars is streng gereglementeerd. En ze klinkt als een product waarvan de politiezone Balen-Dessel-Mol zou zeggen dat hun hond het zelfs vindt als je het verstopt in je kont.

‘Er werd geürineerd in de brievenbussen van de appartementen op de dijk. Het liep fout en we hebben dat moeten saneren’

Ze reglementeren de muziek niet zomaar streng in Knokke, legt schepen van Strand en Toerisme Antony Wittesaele (Gemeentebelangen) uit: die zweepte de strandgasten namelijk te veel op. (in het Nieuwsblad)

‘Je mag hier een fles champagne bestellen, graag. Je mag ook een cola drinken. We zullen je misschien wel net iets liever zien met die champagne’

Zou het door de muziek komen dat mensen urineren in de brievenbussen of door de champagne? (Julie Hancart van strandbar Het Lichttorenstrand in het Nieuwsblad)

Otto-Jan Ham. Geert Van de Velde

‘Je zult het niet geloven, maar ik herinner me dus écht niet meer wat ik precies heb gekregen voor Over de oceaan’

Het is met BV’s die opdraven in tv-programma’s als met politici die een extra premie krijgen: ze merken het verschil op hun bankrekening niet. (Otto-Jan Ham in Humo)

‘Sorry, ik ben een slechte boekhouder. Ik herinner me wel dat de vergoeding lager lag dan ik had verwacht’

Hadden we het net niet gezegd? (Dirk Draulans in Humo)

‘De vergoeding voor Special forces is geen gigantisch bedrag. De prijs ligt dichter bij een stevige energiefactuur dan bij een nieuwe keuken’

In plaats van vergoedingen in euro uit te drukken, kan je dat ook doen in omschrijvingen, zoals Arne ’t Jolle van productiehuis Banijay, dat onder meer Special forces maakte. Probeer u de onderhandelingen maar voor te stellen: ‘We geven een stevige energiefactuur’. ‘Nee, ik dacht toch eerder aan een keuken.’ (in Humo)

‘Van mijn winstpremie kan ik een spaghetti bolognese betalen in een brasserie. Pas op, in de betere brasserie hé. En we kunnen met zijn tweeën gaan’

Ook in het vrouwenvoetbal worden alternatieven voor de euro gebruikt. (Luna Vanzeir in het Nieuwsblad)

‘De meisjes hebben eisen die niet passen bij het niveau waarop ze rijden’

In het vrouwenvoetbal kunnen ze nog gaan eten, in het vrouwenwielrennen kunnen ze op hun kin kloppen. De organisator van de wielerwedstrijd Tour des Pyrénées, Pascal Baudron, heeft er geen begrip voor dat de rensters niet meer wilden verder rijden omdat er de hele tijd doorgaand verkeer opdook in zijn wedstrijd. (in het Nieuwsblad)

‘Het zal wennen zijn om alle vrouwen evenveel aandacht te geven. Maar ik heb hier veel koeien rondlopen, dus ik ben het wel gewoon’

Misschien moet de organisator van de Tour des Pyrénées eens gaan praten met de melkveeboer Michiel uit Geraardsbergen. Hij neemt deel aan Boer zkt vrouw en is het gewoon om aandacht te geven. (in het Nieuwsblad)

Sergio (niet Herman). Frank Abbeloos

‘Ik heb al meegemaakt dat ik op een acte de présence bij een nest vrouwen toekwam en dat er dan eentje mij vroeg of ik wist wanneer Sergio kwam. Toen ik dan zei “Ik ben er toch”, riep ze teleurgesteld naar haar vriendinnen: “Oei, ’t is deze Sergio”.’

Sergio Quisquater zou de vrouwtjes ook graag aandacht geven, maar dan mogen ze hem niet verwarren met Sergio Herman. (in Dag Allemaal)

‘Bijna elk weekend is er wel een paljas die ik met plezier een draai rond z’n oren zou geven’

Dit zegt niet een Brusselse agent over de slag die hij gaf aan Tom Van Grieken, maar Sergio over de mensen in het publiek die flauwe opmerkingen maken over zijn zangkunst. (in Dag Allemaal)

‘Van Grieken is niet half vermoord hoor. Hij heeft een tik gekregen nadat hij zelf een agent vastgreep’

Dit zegt niet Sergio over een flauwe plezante in het publiek, maar Vincent Houssin, ondervoorzitter bij politievakbond VSOA. Intussen hangen in Brussel wel affiches met het gezicht van de agent die Tom Van Grieken sloeg, met daaronder ‘kutflik’. (in Bruzz)

‘Ik draag al vanaf de eerste dag in het vrouwenvoetbal hetzelfde ondergoed. Die sportbeha gaat pas de vuilbak in wanneer hij letterlijk uit elkaar valt. Zoals met die onderbroek: meer gaten dan onderbroek’

Meer gaten dan onderbroek? Dat klinkt als lingerie. (Luna Vanzeir in het Nieuwsblad)