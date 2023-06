214 kleuters vervroegd op zomervakantie door scheuren in schoolmuren

Geen acuut gevaar, maar wel een onveilige situatie. Scheuren in de muren zorgen ervoor dat school De Graankorrel in Wervik onmiddellijk moet sluiten.

‘Ik dacht dat ik het allemaal al gezien wat. Corona is weg, nu komt dit op ons bord’, zucht directeur Christophe Verleene. Donderdagavond communiceerde hij in allerijl nog naar de ouders van de 214 peuters en kleuters van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik. De school gaat voor de rest van het schooljaar niet meer open.

De oorzaak? Scheuren in de muren. Die waren er al langer. In 2018 werden nog metingen uitgevoerd in het kader van een eventuele nieuwbouw of renovatie. Om zeker te zijn dat de situatie niet erger werd, werden klevers op de muur gekleefd.

Bleek nu dat de scheuren groeiende waren. Daarom won de school advies in van een stabiliteitsingenieur. ‘Die oordeelde dat de situatie onveilig is’, aldus Verleene. ‘Onze preventieadviseur adviseerde daarom ons gebouw onmiddellijk te sluiten. Hoewel er geen acuut gevaar is, willen we niet dat onze peuters, kleuters of personeelsleden op school gevaar lopen.’

Crisissituatie, want wat doe je met die 214 peuters en kleuters de volgende twee weken? Hopen dat ouders opvang kunnen voorzien. Ook de stad hielp mee aan een oplossing en stelde polyvalente zaal Oosthove ter beschikking voor noodopvang. Vrijdag maakten goed 60 kinderen er gebruik van. ‘De verenigingen die er gebruik van maken in het weekend werden op de hoogte gesteld. We zorgden voor koelkasten en maakten ook een corridor met nadars zodat de kinderen veilig naar buiten kunnen’, aldus schepen Bercy Slegers (CD&V).

Logistieke hulp, want dat is ook het enige waarin de stad kan helpen. De gebouwen van de school, die ruim honderd jaar oud zijn, krijgen ze in erfpacht. Dat betekent dat de school de nodige herstellingen zal moeten uitvoeren om de veiligheid te garanderen. ‘We hebben nu eerst gezocht dat de kinderen hier niet in een onveilige situatie terechtkwamen, de komende tijd kijken we wat er moet gebeuren’, aldus de directeur.

Een einde van het schooljaar in mineur dus, want lessen zullen er niet meer kunnen doorgaan. ‘Het gaat niet om proefjes waar je enkel banken en een bord nodig hebt. Voor kleuters moet er voldoende speelruimte- en materiaal zijn. Het derde kleuter dat een afstudeerfeestje op de planning staan heeft, zal dat feestje zeker kunnen vieren. Opvang is er voor wie echt geen oplossing vindt.’ De school doet er alles aan om op 1 september opnieuw klaar te zijn om leerlingen te ontvangen.

