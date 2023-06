Iedereen kan voortaan ‘channels’ aanmaken op Instagram

Sinds donderdag kunt u er haast niet meer naast kijken: Instagram heeft channels. En influencers willen dat u zich daarop abonneert.

‘Broadcast channels’ zijn voor het eerst in Instagram opgedoken in februari. Maar tot donderdag had maar een beperkt aantal gebruikers de mogelijkheid om een kanaal aan te maken. Voortaan kan iedereen dat.

Waarom zou een influencer met zo’n Instagramchannel beginnen? In de eerste plaats om te ontsnappen aan de grillen van het algoritme van Instagram, zegt Thomas Smolders, oprichter van digitaal agency Hartstikke. ‘Via zo’n channel zien de mensen al je posts. En ze komen terecht tussen je privéberichten, daardoor voelt het veel persoonlijker aan.’

Foto: rr

Eenrichtingsverkeer

Het lijkt misschien persoonlijker, die berichten van celebrity’s die aankomen in je Instagraminbox, maar het gaat om eenrichtingsverkeer: je kunt alleen reageren met een emoji of door te stemmen op een poll. Donderdag voegde Instagram wel de mogelijkheid toe om meerdere ‘collaborators’ toe te laten in hetzelfde kanaal te posten.

Je inschrijven op een kanaal kan via iemands verhaal of vanop diens profielpagina. In het Nederlands heten ze ‘uitzendingskanalen’. Wie wil aansluiten op zo’n uitzendingskanaal, moet eerst de bewuste persoon volgen.

Het idee van zo’n kanalen is niet nieuw. Telegram heeft al jaren iets heel gelijkaardigs, onder dezelfde naam. Whatsapp krijgt ook kanalen, zo kondigde Meta, het moederbedrijf van Instagram en Whatsapp, vorige week aan.

