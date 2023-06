Brusselse burgemeester verzegelt appartementen die gebruikt werden door Chinees prostitutie-netwerk

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) heeft recent drie appartementen in de Alhambrawijk verzegeld omdat ze werden gebruikt als ‘uitbuitingsplaatsen voor Chinese prostitutie’.

Drie appartementen in de Alhambrawijk zijn voor minstens zes maanden verzegeld, nadat er prostitutieactiviteiten waren vastgesteld. De politie zou het Chinese prostitutienetwerk in de wijk in februari opgerold hebben, maar de mensenhandel blijkt nog niet volledig bestreden, schrijft Bruzz. Begin dit jaar viel de politie op 26 adressen in de Alhambrawijk binnen. Het gaat om onder meer de Chinese supermarkt in de Sint-Pieterstraat, die dienst bleek te doen als een soort hoofdkwartier.

Bij de politie-actie in februari werden dertig slachtoffers aangetroffen en 200 slachtoffers geïdentificeerd. Zeventien vrouwen werden meegenomen voor verhoor, maar niemand van hen wou praten. Negen personen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en door de raadkamer in voorlopige hechtenis geplaatst. Alle slachtoffers en bijna alle verdachten hebben de Chinese nationaliteit.

Volgens het federale parket ronselde de organisatie vrouwen in China, om hen hier in de prostitutie te dwingen. Via online advertenties en bij hotels lokte het netwerk klanten.

Wijkcomité opgelucht

Het wijkcomité Alhambra pakte op sociale media uit met de foto’s van het burgemeestersbesluit dat op een van de gesloten panden werd geplakt. Daarin staat dat de politie op 26 maart en 28 april administratieve verslagen heeft opgesteld die er prostitutieactiviteiten vaststelden ‘door personen van Aziatische afkomst’. ‘Het hele gebouw wordt gebruikt door Chinese sekswerkers’, staat er nog.

Het comité reageert opgetogen op de verzegeling: ‘We hopen dat dit systematisch zal blijven gebeuren. De internationale prostitutie gaat altijd naar de plaatsen met de minste weerstand. We willen dat de Stad Brussel het de Chinese mensenhandel moeilijk blijft maken.’

