Doorgewinterde popster en performer, en toch al twintig jaar onderschat

Terwijl haar generatiegenoten Britney Spears en Christina Aguilera dezer dagen vooral teren op hun oude hits, speelt Pink uitverkochte arena’s en festivalweides plat met oude én nieuwe songs. Zaterdag is ze de headliner op Werchter Boutique. Haar geheim? Volharding, slimme artistieke keuzes en haar ongenaakbare status van activistische poprockrebel.

‘License plate says stunner number one superstar’, zo klinkt het in ‘Get the party started’ (2001), de eerste wereldwijde hit van Pink (43). Dat van die number one superstar werd meteen waarheid: ‘Get ...