Na het vertrek van Meghan Markle en prins Harry: celebrity’s zijn out bij Spotify

Spotify gaat ‘in onderling overleg’ uit elkaar met Archewell Audio, de podcaststudio van prins Harry en Meghan Markle. Het contract van 20 miljoen leverde uiteindelijk maar twaalf afleveringen op. Beroemdheden bleken voor het Zweedse bedrijf een grillige belegging.

Spotify heeft een einde gemaakt aan het contract met Archewell Audio, het podcastbedrijf van prins Harry en Meghan Markle. De partijen kondigen dat samen aan. ‘In onderling overleg is besloten om een andere weg uit te gaan. We zijn trots op wat we samen gemaakt hebben.’ Toch moet het een bittere pil geweest zijn. In 2020 zette Spotify zijn handtekening onder een contract ter waarde van 20 miljoen dollar, berichtte The Wall Street Journal. Het zou uiteindelijk twee jaar duren vooraleer er iets tastbaars uit voortkwam.

Meghan Markle interviewde vorig jaar een kransje invloedrijke vrouwen, onder wie Serena Williams, Mariah Carey en Paris Hilton. Archetypes telde twaalf afleveringen en hoopte via gesprekken hardnekkige genderstereotypen te ontkrachten. In een aantal landen voerde de podcast de luisterlijsten van Spotify aan, maar de reeks miste impact. Er komt geen vervolg. Entertainmentblad Variety beweert op basis van een ongenoemde bron dat het gebrek aan output wrevel opwekte bij Spotify.

De Britse royals vonden het van hun kant jammer dat hun podcasts alleen via de streamingdienst te beluisteren waren, schrijft Variety. Dat zou ook gespeeld hebben toen Spotify het contract met de Obama’s verbrak. Higher Ground, het productiehuis van Barack en Michelle Obama, verhuisde vorig jaar naar Audible van Amazon. Bij Spotify werden maar negen afleveringen van The Michelle Obama podcast gemaakt. Renegades: born in the USA, met Barack Obama en Bruce Springsteen, hield het op acht afleveringen.

Brulboei blijft

Met het vertrek van Harry en Meghan valt het doek over de celebritystrategie bij Spotify. De beroemdheden werden drie tot vier jaar geleden binnengehaald door Dawn Ostroff. De Hollywoodinsider moest de audiostrategie bepalen van het bedrijf en zwaaide met miljoenencontracten naar haar contactenlijst. Dat legde het streamingbedrijf initieel geen windeieren. Spotify toonde dat het hem menens was met podcasts en haalde Apple in als populairste platform. Ondertussen lopen de contracten die Ostroff afsloot ten einde. Ook zelfhulpgoeroe Brené Brown en relatietherapeut Esther Perel gingen niet voor een verlenging. Ostroff zelf werd dan weer begin dit jaar bedankt voor bewezen diensten bij Spotify.

Van de grote namen blijft alleen Joe Rogan nog over. Die kwam anderhalf jaar geleden onder vuur te liggen toen hij samenzweringstheorieën over het coronavirus verspreidde. Neil Young haalde zijn muziek weg en Brené Brown weigerde uit protest een tijdlang nieuwe afleveringen te maken van haar podcast. Ook de hertog en hertogin van Sussex uitten toen hun bezorgdheid bij ceo Daniel Ek. Spotify haalde uiteindelijk de bewuste afleveringen offline, maar bleef vierkant achter Amerika’s meest geliefde brulboei staan.

The Joe Rogan experience staat in de VS nog altijd met stip op nummer één als best beluisterde podcast en lijkt dichter aan te sluiten op wat Spotify beoogt met zijn podcasts. Anders dan Markle en co. is Rogan bijzonder productief: alleen al in juni verschenen zeven nieuwe afleveringen. Ook podcastpersoonlijkheden als Alex Cooper (Call her daddy), Dax Shepard (Armchair expert) en Emma Chamberlain (Anything goes with Emma Chamberlain) blijken met hun vaste stroom aan nieuwe afleveringen veiligere beleggingen dan grote beroemdheden met een grillige output. Dat de Obama’s wilden inzetten op ‘limited series’ zou volgens Bloomberg tot spanningen hebben geleid bij de Zweden.

Daar komt nog bij dat Spotify onder druk staat om winst te maken. Vorige week werden nog eens 200 werknemers ontslagen. Productiehuizen Parcast en Gimlet kregen te horen dat ze opgaan in Spotify Studios. ‘Originals’ verdwijnen niet, maar ‘de focus wordt vergroot op de miljoenen makers die een publiek en een bedrijf opbouwen op ons platform’, verduidelijkte Spotify. Het wil onafhankelijk makers helpen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken om daar vervolgens een advertentiemodel aan te koppelen. Succesvolle makers zouden dan in ruil voor een percentage op de advertentie-inkomsten gekoppeld worden aan adverteerders. Dat model belooft minder glamour, maar mogelijk wel meer opbrengsten.

